Fed'in ters repodaki para miktarı düştü

Para piyasası fonlarından ve diğer uygun firmalardan Fed'in ters repo tesisine akan nakit perşembe günü 993,3 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu, 10 Ağustos 2021'den bu yana akışların ilk kez 1 trilyon dolar sınırının altına düşmesi oldu. Bu eşiğin altındaki hareket, 30 Aralık 2022'de 2,554 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştıktan sonra paranın son aylarda tesisten istikrarlı bir şekilde dışarı atılmasıyla gerçekleşti.

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Fed'in ters repo imkanı, merkez bankasının ekonominin yönünü etkilemek için başlıca kaldıracı olan federal fon oranı üzerindeki kontrolünü sürdürmesini sağlamak için kısa vadeli faiz oranlarının altında bir taban sağlamayı amaçlayan merkez bankasının faiz kontrol araç setinin bir parçasıdır.

Uygun finansal firmalardan nakit alan ve onlara fiili krediler için ödeme yapan kolaylık, şu anda %5,25 ile %5,5 arasındaki Fed fonları hedef oranı aralığına karşılık %5,3 oranında.

JP Morgan ekonomistleri, Hazine borç arzlarında yaşananlar göz önüne alındığında ters repo bakiyelerinin "daha da düşmesi gerektiğini" ifade etti.