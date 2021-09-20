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Fed'in varlık alım programına ilişkin kritik tahmin

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden Pimco, Fed'in varlık alımında azaltım planlarını aralık ayındaki toplantısında açıklamasını beklediklerini, ancak kasım ayında bu açıklamanın gelmesi olasılığını da gördüklerini bildirdi.

20.09.2021 - 11:20 |
Fed'in varlık alım programına ilişkin kritik tahmin

Pimco'nun portföy yöneticilerinden Tiffany Wilding yaptığı değerlendirmede, "Fed'in varlık alımında azaltım planlarını kasım ayında açıklaması yönünde bir şans var. Ancak, federal borçlanma tavanı artırılmadığı takdirde Fed'in varlık alımlarını azaltmayı aralık ayına erteleyeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

Pimco, ABD ekonomisi için üçüncü çeyrek büyüme tahminini yüzde 6,5'ten yüzde 3'e indirdi.

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