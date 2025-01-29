'Fed'in yaklaşan faiz kararı öngörülebilir'

Fed'in bugün yapılacak toplantıda ezici bir çoğunlukla faizleri sabit tutması beklenirken, yatırımcılar Başkan Jerome Powell'ın Mart ayındaki toplantıda potansiyel bir indirim sinyali vereceği umuduyla ABD hazine tahvilleri üzerindeki yükseliş bahislerini artırdı.

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Gundlach, Powell'ın basın toplantısının odak noktasının fiyat istikrarı ve tam istihdamdan oluşan ikili görev tanımı olması gerektiğini, zira bu ikisi arasında artık bir gerilim olduğunu söyledi.