'Fed'in yaklaşan faiz kararı öngörülebilir'
DoubleLine Capital'den Jeffrey Gundlach'a göre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşan faiz kararı son yılların en öngörülebilir kararı.
29.01.2025 - 09:25 | | Foreks Haber
Fed'in bugün yapılacak toplantıda ezici bir çoğunlukla faizleri sabit tutması beklenirken, yatırımcılar Başkan Jerome Powell'ın Mart ayındaki toplantıda potansiyel bir indirim sinyali vereceği umuduyla ABD hazine tahvilleri üzerindeki yükseliş bahislerini artırdı.
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Gundlach, Powell'ın basın toplantısının odak noktasının fiyat istikrarı ve tam istihdamdan oluşan ikili görev tanımı olması gerektiğini, zira bu ikisi arasında artık bir gerilim olduğunu söyledi.