Fed'in yeni üyesinden 'faiz' açıklaması

Göreve geldikten sonraki ilk röportajını Bloomberg TV'ye veren Waller, ABD ekonomisinin görünümü için oldukça iyimser olduğunu, ancak bir faiz artırımını ne zaman beklediğini söylemeyeceğini ifade etti. Bununla birlikte Waller, "2022 yılında bir faiz artırımına gitmeyi ciddi şekilde düşünmemiz için işsizlik oranında epeyce bir düşüş olmalı veya enflasyonun çok yüksek bir orana doğru yükselmeye devam etmesi gerekli, ancak bu olasılığı dışlamıyorum" diye konuştu.

Röportajda Waller, Fed'in varlık alımlarında bir azaltımın ilk düşünülenden daha erken bir tarihte gelebileceğini de ifade etti.

Enflasyon bekleyişlerinin çıpalanmış göründüğünü ve istihdam piyasasının Kovid öncesine dönmesi için önlerinde uzun bir yol olduğunu belirten Waller, potansiyel bir varlık alımı azaltımının zamanlaması ve hızı konusunda değerlendirilmesi gereken pek çok konu olduğunu da vurguladı.

Waller, "Ekonomi bizim düşündüğümüzden çok daha iyi iş çıkardı. Bazı teşvikleri geri çekmeyi düşünmeye başlamak uygun olur. Mortgage destekli menkul kıymet alımının Hazine kağıdı alımlarından önce azaltılması taraftarıyım. Konut piyasasının sıcak olduğu ortamda mortgage destekli menkul kıymetlerin satılması daha kolay." diye konuştu.