'Finans sektörü Brexit için hazır'

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Merkez Bankacılığı 2020 Forumu'nda konuşan Bailey, Brexit'e hazırlık konusunda önemli çalışma yapıldığını belirtti. Ancak Bailey, AB ile İngiltere arasında bir ticaret anlaşmasına ilişkin belirsizliğin devam ettiğine de dikkat çekti.

"Bir ticaret anlaşmasına varılması en iyi sonuç olur" diye konuşan Bailey, anlaşma olmaması halinde Brexit sonrası dönem için "daha endişeli" olacağını da belirtti.

Geçiş dönemi sonrasında İngiltere ile AB arasında iyi niyet ruhunun devam ettirileceğini umduğunu ifade eden Bailey, ticarette kaçınılmaz olarak yaşanacak aksamaların üstesinden pürüzsüz şekilde gelinmesi için buna ihtiyaç olduğunu vurguladı.