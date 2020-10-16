CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Finansal Hesaplar Raporu açıklandı
16.10.2020 - 15:25 | | AA

Finansal Hesaplar Raporu açıklandı

Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları ikinci çeyrekte 18,2 trilyon TL, yükümlülükleri ise 20,7 trilyon TL oldu.

Finansal Hesaplar Raporu açıklandı
ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2020'nin ikinci çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.

Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, 2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla sektörlerin toplam finansal varlıkları 18,2 trilyon TL, yükümlülükleri ise 20,7 trilyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, hanehalkının ve finansal olmayan kuruluşların borçlarının GSYH'ye oranı sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 74 oldu. Bu oranlara göre Türkiye, hem hanehalkı hem şirketler kategorisinde borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasındaki yerini korudu.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Biga’da FETÖ operasyonu

Biga’da FETÖ operasyonu

Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

Çocuklarımızın eğitim ve gelişiminde fark yaratacak yepyeni bir ek, 'evde okul'

Çocuklarımızın eğitim ve gelişiminde fark yaratacak yepyeni bir ek, 'evde okul'

Sıradaki Haber