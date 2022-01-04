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Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı ekim ayında 5 milyar 854 milyon dolar azalarak 116 milyar 388 milyon dolar olarak gerçekleşti.

04.01.2022 - 15:09 | | İHA
Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verisini paylaştı. Buna göre finansal kesim dışındaki firmaların Eylül 2021 verilerine göre varlıkları 5 milyar 472 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 382 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyonu açığı ise 116 milyar 388 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Eylül 2021 dönemine göre 5 milyar 854 milyon dolar azaldı.

Ekim 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre ihracat alacakları, yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 2 milyar 734 milyon dolar, 2 milyar 118 milyon dolar ve 554 milyon dolar arttı. Sonuç olarak varlıklar 5 milyar 472 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 557 milyon dolar ve 503 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 678 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 382 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında Ekim 2021 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Eylül 2021 dönemine göre 236 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 793 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 639 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1 milyar 464 milyon dolar azaldı.

Ekim 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar 140 milyar 36 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 76 milyar 850 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 63 milyar 187 milyon dolar olarak gerçekleşerek Eylül 2021 dönemine göre 3 milyar 43 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 28 düzeyinde oldu.

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