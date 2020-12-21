Finansman Nedir? Finansman Oranı Nasıl Hesaplanır?

Finansman, işletme ya da kurum için finansal yönetimin yalnızca para bulmayla ilgili yönüdür. Kamu kurum ve kuruluşları çeşitli faaliyetlerde, işletmelerde üretim, yatırım, satış ve stoklama gibi faaliyetlerin yürütülebilmesinde finansmana ihtiyaç duyarlar.



Finansman Nedir?



Bir işletmenin tüm aktifleriyle diğer harcamaları için gerekli olan kaynağı sağlama faaliyetine ya da kişilerin giderlerini karşılayabilmek amacı ile ihtiyaç duyduğu parayı temin etmelerine finansman adı verilir. Kısaca finansman nedir sorusuna cevap olarak ihtiyaç duyulan fonların sağlanması denebilmektedir.



Finans ne demek sorusuna ise harcamalar için yararlanılacak olan para, fon, kaynak denilir. Bu sebeple de giderler için ihtiyaç duyulan “paranın (fonun) temin edilebilmesi” kavramı yerine finansman sağlanması terimi de kullanılabilir. Her iki terim arasında da kavramsal açıdan hiçbir fark yoktur. Kamunun finansman ihtiyaçları emisyonlar, dış borçlanmalar ve menkul kıymet ihracı gibi bir takım kaynaklardan sağlanırken, işletmelerin finansman ihtiyaçlarını ise banka kredileri ile sağlanabilmektedir.



Finansman Oranı Nasıl Hesaplanır?



Finansman oranı matematiksel olarak öz sermayenin kısa Vadeli yabancı kaynaklar ile uzun vadeli yabancı kaynakların toplamına bölünerek hesaplanır.



Finansman oranın 1’den büyük olması tercih edilmektedir. Finansman Oranı 1’den düşük olursa eğer, işletmenin, sermayedar kişilerden çok dış kaynakların etkisi ile finanse edildiğini gösterir. Tabi bu da istenilen durum değildir.



Finansman oranının 1’den büyük olması durumunda, şirketin öz sermayesinin çok güçlü bir halde olduğu ve çok daha sağlıklı bir finans yapısı olduğu anlamına gelmektedir. Şirketin herhangi bir durumda yaşayacak olduğu finansal şokta ya da mali yükümlülük karşısında şirketin sahip olduğu yükümlülüklerini ödeme konusunda daha sağlıklı bir yapıda olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak finansman oranları 1'den büyük ise eğer buradan çıkarılacak olan sonuç;

1- İşletmenin finansal açıdan çok yüksek bir dış bağımlılığa sahip olmadığı,

2- İşletmenin öz kaynaklarının oldukça güçlü olduğudur.