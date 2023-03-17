First Republic Bank'a 30 milyar dolar mevduat

ABD'de aralarında JP Morgan, Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo'nun olduğu 11 banka zor durumda olan First Republic Bank'ı kurtarmak için harekete geçti.

11 banka San Francisco merkezli First Republic Bank'a toplam 30 milyar dolar mevduat yatırmayı kararlaştırdı.

Anlaşmaya göre JP Morgan, Bank of America, Citi ve Wells Fargo, 5'er milyar dolar, Goldman Sachs ve Morgan Stanley, 2,5'er milyar dolar, BNY Mellon, PNC Financial, State Street, Truist ve US Bancorp da 1'er milyar dolar mevduat yatıracak.

ABD Hazine Bakanlığı açıklama yaparak "Bir grup büyük bankanın destek gösterisi, bankacılık sisteminin dayanıklılığını kanıtlıyor" dedi.