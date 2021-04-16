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Fitch: AB mali reformu zorlayıcı olacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilişkili borçlarda artışın Avrupa Birliği’nin (AB) mali kurallarında reformun zorluğunu artırdığını bildirdi.

16.04.2021 - 14:48 | | AA
Fitch: AB mali reformu zorlayıcı olacak

Fitch'ten yapılan açıklamada, Euro Bölgesi ülkelerinde borç stoku oranının gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 60'ı aşmaması kuralına uyumun düzensiz olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz yirmi yıl, AB’nin İstikrar ve Büyüme Paktı'nın (SGP) mevcut kurallarının çok karmaşık ve şeffaflıktan yoksun olduğunu, bazı durumlarda ise uyumluluğu sağlayamayacağını göstermiştir. Bunun yanında SGP ekonominin iyi olduğu zamanlarda tamponlar inşa etmekte de başarısız oldu. Üye devletler arasında koordinasyon yetersiz kalırken, genellikle dalgalanma ile aynı yönlü bir mali duruşa yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının şoku ve AB ülkelerinin ekonomiyi desteklemek için büyük çaplı mali teşvik sağlama arzusuyla, AB mali kurallarının 2020-2022 arasında askıya alındığı ifade edilen açıklamada, Kovid-19 salgını ile ilişkili borçlarda artışın AB mali kurallarda reformun zorluğunu artırdığına vurgu yapıldı.

Fitch’in açıklamasında, Euro Bölgesi’ne üye ekonomiler arasında mali verimliliğin dengesiz olduğuna vurgu yapılarak, Yunanistan'dan sonra Euro Bölgesi'nde en yüksek borç oranı İtalya'da borcun salgın öncesi GSYH’nın yüzde 135’i düzeyine geri dönmesinin en az on yıl sürebileceği kaydedildi.

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