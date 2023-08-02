Fitch, ABD'nin kredi notunu düşürdü

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "AAA"dan "AA+"ya çekildi.

Not indirimi senatörlerin bu yılın başlarında bir borç tavanı anlaşması üzerinde son dakikaya kadar müzakere ederek ülkenin ilk kez temerrüde düşmesi riskini almasından sonra geldi.

Fitch'ten yapılan açıklamada ABD'de son 20 yılda yönetimde "sürekli bir bozulma" kaydedildiği belirtildi.

Fitch not indirimi olasılığını ilk olarak mayıs ayında işaret etmiş, ardından haziran ayında borç tavanı krizinin çözülmesinin ardından bu konumunu koruyarak incelemeyi bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlamayı planladığını bildirmişti.

Notun düşürülmesiyle birlikte Fitch, S&P Global'den sonra ABD'yi "AAA" notundan çıkaran ikinci büyük derecelendirme kuruluşu oldu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen not indirimini "keyfi" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray da benzer bir görüş açıkladı ve bu karara kesinlikle katılmadığını bildirdi. Beyaz Saray basın sekreteri Karine Jean-Pierre, "Başkan Joe Biden'ın dünyadaki herhangi bir büyük ekonominin en güçlü toparlanmasını sağladığı bir anda ABD'nin notunu düşürmek gerçekliğe meydan okuyor" dedi.

Fitch kredi notunun görünümünü "durağan" olarak belirledi.