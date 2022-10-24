Fitch, Almanya'nın kredi notunu teyit etti

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "AAA" olarak teyit edildi.

Fitch kredi notunun Almanya'nın çeşitlendirilmiş, yüksek katma değerli ekonomisini, güçlü kurumlarını ve sağlam kamu maliyesi sicilini yansıttığını bildirdi. Açıklamada "Almanya'nın Euro Bölgesi'ndeki ana kriter ihraççısı olarak konumu önemli bir finansman esnekliği sağlıyor" denildi.

Fitch, GSYH tahminini 2022 yılı için yüzde 1,4, 2023 yılı için yüzde -0,5 ve 2024 yılı için yüzde 2,3 olarak aşağı yönlü revize etti.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.