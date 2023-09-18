Fitch, Almanya'nın notunu teyit etti

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "AAA" olarak teyit edildi.

Fitch kredi notunun Almanya'nın çeşitlendirilmiş, yüksek katma değerli ekonomisini, güçlü kurumlarını ve sağlam kamu maliyesi sicilini yansıttığını bildirdi.

Açıklamada, "Almanya'nın Euro Bölgesi'ndeki ana kriter ihraççısı olarak konumu önemli bir finansman esnekliği sağlıyor" denildi.

Fitch, GSYH tahminini 2023 yılı için yüzde 0,1'den yüzde -0,4'e, 2024 yılı için yüzde 1,4'ten yüzde 0,7'ye indirirken, 2025 yılı için yüzde 2 büyüme tahmininde bulundu.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.