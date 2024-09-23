Fitch, İngiltere'nin büyüme beklentisini yükseltti

Fitch, İngiltere'nin 2024 yılı büyümesinin daha önceki %0,2 tahmininden yukarı revize ederek %1 olmasını beklediğini açıkladı.

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Yılın ilk çeyrek döneminde %0,3 büyüyen İngiltere, ikinci çeyrekte oranı %0,9'a yükseltti.

Fitch, genel hükümet açığının 2023'teki %5,9'dan 2024'te GSYH'nin %4,4'üne düşmesinin beklendiğini ifade etti.

Ayrıca 2023'te GSYH'nin %101'i olan genel hükümet borcunun bu yıl %104'e yükseleceği ve 2027-2028'de %105,6 civarında sabitleneceği öngörüldü.

Fitch'e göre enflasyon 2024'te ortalama %2,6, 2025'te ise %2,3 olacak.