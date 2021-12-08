Fitch petrol ve doğal gaz tahminlerini yükseltti

Brent petrolü için 2021 yılı ortalama fiyat tahminini 15 Haziran'da açıkladığı 63 dolar/varilden 71 dolar/varile çıkaran Fitch, 2022 beklentisini 55 dolar/varilden 70 dolar/varile ve 2023 tahminini 53 dolar/varilden 60 dolar/varile revize etti. Uzun vadeli beklentisini 53 dolar/varil olarak korudu.

Batı Teksas petrolü için 2021 yılı ortalama fiyat tahminini 15 Haziran'da açıklanan 60 dolar/varilden 68 dolar/varile çıkaran Fitch, 2022 beklentisini 52 dolar/varilden 67 dolar/varile ve 2023 tahminini 50 dolar/varilden 57 dolar/varile revize etti. Uzun vadeli beklentisini 50 dolar/varil olarak sürdürdü.

Hollanda TTF için 2021 yılı doğal gaz fiyat tahminini 10 dolar/mcf'den 14 dolar/mcf'ye çıkaran Fitch, 2022 tahminini 6 dolar/mcf'den 8 dolar/mcf'ye yükseltti. 2023 beklentisini ve uzun vadeli tahminini 5 dolar/mcf olarak sürdürdü.