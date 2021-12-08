Fitch petrol ve doğal gaz tahminlerini yükseltti
Fitch Ratings petrol ve doğal gaz fiyatları için tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Brent petrolü için 2021 yılı ortalama fiyat tahminini 15 Haziran'da açıkladığı 63 dolar/varilden 71 dolar/varile çıkaran Fitch, 2022 beklentisini 55 dolar/varilden 70 dolar/varile ve 2023 tahminini 53 dolar/varilden 60 dolar/varile revize etti. Uzun vadeli beklentisini 53 dolar/varil olarak korudu.
Batı Teksas petrolü için 2021 yılı ortalama fiyat tahminini 15 Haziran'da açıklanan 60 dolar/varilden 68 dolar/varile çıkaran Fitch, 2022 beklentisini 52 dolar/varilden 67 dolar/varile ve 2023 tahminini 50 dolar/varilden 57 dolar/varile revize etti. Uzun vadeli beklentisini 50 dolar/varil olarak sürdürdü.
Hollanda TTF için 2021 yılı doğal gaz fiyat tahminini 10 dolar/mcf'den 14 dolar/mcf'ye çıkaran Fitch, 2022 tahminini 6 dolar/mcf'den 8 dolar/mcf'ye yükseltti. 2023 beklentisini ve uzun vadeli tahminini 5 dolar/mcf olarak sürdürdü.