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06.10.2020 - 10:55 | | AA

Fitch Ratings Ermenistan'ın notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ermenistan’ın kredi notunun düşürüldüğünü bildirdi.

Fitch Ratings Ermenistan'ın notunu düşürdü
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Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Ermenistan’ın “BB-“ olan döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunun “B ” seviyesine düşürüldüğü, not görünümünün ise “durağan” seviyesinde tutulduğu belirtildi.

Ermenistan’da bu yılın ilk yarısında ekonomik daralmanın tahmin edilenden daha sert olduğu ifade edilen açıklamada, bunun da kamu borcunun artmasına yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin kamu borcunun önümüzdeki dönemde de tahminlerin üzerinde artacağı belirtilerek, “(Ermenistan’da) Borç seviyesinin orta vadede net bir şekilde azaltılacağına ilişkin güvenimiz artık kalmamıştır.” ifadesine yer verildi.

Fitch Ratings açıklamasında Ermenistan’ın kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranın ise bu yıl sonunda 63,9 seviyesine ulaşmasının beklendiği belirtildi

Dağlık Karabağ’a ilişkin gerilimin artarak devam etmesi halinde, gelişmelerin ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceği kaydedilen açıklamada, “B” kredi notu ile değerlendirilen ülkelerin bu yıl ortalama yüzde 4,8 daralmasının beklendiği, fakat Ermenistan’ın bu ortalamayı aşarak yüzde 6,2 ile daha sert bir daralma kaydetmesinin öngörüldüğü belirtildi.

 

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