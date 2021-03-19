Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaFitch'ten ABD açıklaması
HaberlerUzmanpara Haberleri Fitch'ten ABD açıklaması
ABONE OL

Fitch'ten ABD açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD yönetimindeki değişikliğin ardından Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) özel çekme hakları (SDR) olarak adlandırılan 500 milyar dolarlık rezerv para biriminin tahsisinin muhtemel hale geldiğini bildirdi.

19.03.2021 - 07:52 | | AA
Fitch'ten ABD açıklaması

Fitch'ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı şokun IMF'nin Acil Durum Fonu ile G20'nin borç giderme çabalarıyla gelişen piyasaları ve gelişmekte olan ülkeleri desteklemek için uyumlu bir çabayı tetiklediği belirtildi.

Açıklamada, "IMF SDR'lerinin genel tahsisine ilişkin ilk görüşmeler ilerleme kaydedemedi ancak ABD yönetimindeki değişikliğin ardından 500 milyar dolarlık tahsisin gerçekleştirilmesi muhtemel hale geldi." değerlendirmesine yer verildi.

Olası SDR tahsisinin acil dış finansman baskısı altındaki ülkelere yardımcı olacağına işaret edilen açıklamada ancak bunun daha temel dengesizlikleri ya da borç yüklerinden kaynaklanan baskıları ele almada yeterli olamayacağı ifade edildi.

Açıklamada, 500 milyar dolarlık SDR tahsisinin nisan ayında düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda onaylanabileceği kaydedildi.

GÜNCEL HABERLER

Covid hastalarına özel hal-hatır ekibi! Odaya giriyorlar ve…

Covid hastalarına özel hal-hatır ekibi! Odaya giriyorlar ve…

41 yıl hapisle aranan kadın, giysi dolabında yakalandı!

41 yıl hapisle aranan kadın, giysi dolabında yakalandı!

Tarımsal girdi fiyat endeksi ocakta arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi ocakta arttı

Ocak ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

Ocak ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

Çin'in güneybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem

Çin'in güneybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Covid hastalarına özel hal-hatır ekibi! Odaya giriyorlar ve…

Covid hastalarına özel hal-hatır ekibi! Odaya giriyorlar ve…

Sıradaki Haber
Emekli maaşı ile ilgili çok önemli detay! 2000 lira...

Emekli maaşı ile ilgili çok önemli detay! 2000 lira...

Sıradaki Haber
Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası verilecek

Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası verilecek

Sıradaki Haber
41 yıl hapisle aranan kadın, giysi dolabında yakalandı!

Ekipler şaşkına döndü! Binbir surat Cemile öyle bir yerden çıktı ki...

Sıradaki Haber