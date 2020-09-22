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22.09.2020 - 14:13 |

Fitch'ten ABD ekonomisi açıklaması

Fitch Ratings'in ekonomi ekibi, ABD'de aylık bazda GSYH değişiminin, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması için uygulanan karantina tedbirlerinin yol açığı kayıpların büyük bölümünü geri kazandıklarını ifade etti.

Fitch'ten ABD ekonomisi açıklaması
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Fitch'in ekonomi ekibinin direktörü Maxime Darmet yaptığı değerlendirmede, "Bu ay yayınlanan Global Ekonomik Görünüm raporunda 2020 3'ncü çeyrek için ortaya konan tahminlere yönelik net bir yukarı yönlü risk var. Eylül ayında ekonomik aktivite Ağustos ayına göre yatay kalsa bile ABD'de GSYH 3'ncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,9 büyüyecek ve bizim yüzde 5,7 olan tahminimizi aştı" ifadelerini kullandı.

Fitch'in yaptığı hesaplamalar GSYH'nın Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5, Temmuz'da yüzde 4,2 ve Ağustos'ta yüzde 2 büyüdüğü tahminlerini ortaya koydu. GSYH, Mart ayında yüzde 2,7, Nisan ayında yüzde 9,3 azalmıştı.

Üçüncü çeyrekte yaşanan GSYH büyümesine rağmen ABD ekonomisinde GSYH 2019 4'ncü çeyreğin yüzde 3'ten fazla altında olmaya devam edeceğini hesaplayan Fitch, 4'ncü çeyrekte büyüme hızının keskin şekilde yavaşlamasını bekliyor.

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