Fitch'ten merkezi dijital para uyarısı

Fitch Ratings, merkezi dijital paraların (CBDC) yaygın kullanımının riskler ile fırsatlar arasında bir seçimi zorunlu kılacağını ve risklerle baş edilememesi durumunda finansal sistemin bozuntuya uğrayacağını söyledi.

Bazı gelişen ülke merkez bankaları için CBDC kullanımının bankacılık sistemi gelişmemiş ülkeleri finansal sisteme kazandırabileceğini belirten Fitch, böylece maliyetin azalacağını, hızın artacağını ve ödeme güvenliğinin sağlanacağını belirtti.

Fitch’e göre, güçlü bir ağ etkisine sahip olan dijital ödeme sistemleri piyasada ödeme hizmeti sağlayıcıları arasında bir oligopoli yaratabilir.

Bloomberg'de yer alan habere göre merkeziyetsiz dijital paraların yaygın kullanımının bu hizmet sağlayıcılarının ödemeler üzerindeki veri kontrolünü azaltabileceğini vurgulayan kurum, merkez bankalarının ödeme verileri üzerindeki izleme kabiliyetinin artabileceğinin altını çizdi.

Fitch böylesine bir kontrolün özel veri gizliliğiyle ilgili endişeleri artıracağını ve CBDC’lerin kullanımını azaltabileceğini de ifade etti. CBDC’nin programlanabilmesinin sosyal davranışları etkileme gücünü de beraberinde getirdiğini belirten Fitch, böyle özelliklerin kullanımı arttıkça kullanım talebinin azalacağına dikkat çekiyor.

Eğer merkezi dijital para birimlerinden kaynaklanan risklere karşı gereken koruma sağlanamazsa bunun finansal sisteme zarar verebileceği de dile getirildi.