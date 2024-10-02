Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaFiyat Gelişmeleri Raporu'nun yayım saati değişti
HaberlerUzmanparaFiyat Gelişmeleri Raporu'nun yayım saati değişti

Fiyat Gelişmeleri Raporu'nun yayım saati değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nun kamuoyuyla paylaşılma saatinin 18.00 olarak güncellendiğini bildirdi.

02.10.2024 - 15:31 | | AA
Fiyat Gelişmeleri Raporu'nun yayım saati değişti

TCMB tarafından yapılan açıklamada, "TCMB ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında gerçekleştirilen mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE ve Özel Kapsamlı TÜFE göstergelerinin üretilmesine yönelik istişare grubu toplantıları tamamlanmıştır. TÜİK tarafından ilgili göstergelerin, her ay TÜFE haber bülteninin yayımlanmasından bir iş günü sonra, saat 16.00'da TÜİK internet sitesinde yayımlanacağı kamuoyuna duyurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Söz konusu mevsim etkilerinden arındırılmış verilerin kullanılabilmesine yönelik olarak, Banka tarafından yayımlanan Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nun kamuoyuyla paylaşılma saatinin resmi fiyat istatistiklerinin yayımlanmasını izleyen iş günü içinde saat 10.00 yerine 18.00 olarak güncellendiği belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, TÜİK tarafından yayımlanan mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerin kullanıldığı ilk Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu 4 Ekim tarihinde saat 18.00'de yayımlanacaktır." denildi.

CANLI | FIBA Kadınlar Süper Kupa'da Türk derbisi! Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya

CANLI | FIBA Kadınlar Süper Kupa'da Türk derbisi! Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya

Galatasaray'ın rakibi RFS'den Osimhen açıklaması! 'Yerini alabilecek çok oyuncu var'

Galatasaray'ın rakibi RFS'den Osimhen açıklaması! 'Yerini alabilecek çok oyuncu var'