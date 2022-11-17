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Uzmanpara'Fiyat istikrarı hedefini başarmayı amaçlıyoruz'
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'Fiyat istikrarı hedefini başarmayı amaçlıyoruz'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda fiyat istikrarını başarmayı amaçlamaya devam ettiklerini söyledi.

17.11.2022 - 09:55 |
'Fiyat istikrarı hedefini başarmayı amaçlıyoruz'

Haruhiko Kuroda, BoJ'un kırılgan olan ekonomiyi desteklemek için parasal gevşeme programını devam ettirmesi gerektiğini söyledi.

Parlamentoda konuşan Kuroda, "Biz ücret artışları ile birlikte fiyat istikrarı hedefini başarmayı amaçlıyoruz. Düşünülenden uzun bir zaman alabilir" dedi.

BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Shinichi Uchida da konuşmasında BoJ'un devasa parasal teşviklerinden çıkış stratejisini konuşmak için çok erken olduğunu belirtti.

Uchida ayrıca BoJ'un politika faizlerini artırmaya öncelik verme olasılığını dışlamayacağını da belirtti.

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