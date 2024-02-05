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Uzmanpara'Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimiz'
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'Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, şubat ayından itibaren aylık enflasyonun düşeceğini öngördüklerini söyledi.

05.02.2024 - 10:24 |
'Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan enflasyon rakamlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

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"Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu.

Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz.

Şubat’tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz.

Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir."

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