'Fiyat istikrarını sağlayan faktörler yok oldu'

ABD'nin en büyük bankasının varlık yönetimi birimi başkanı Erdoes, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle fiyat istikrarını sağlayan tüm faktörlerin yok olduğunu kaydetti.

Erdoes "Genelde emtiada ciddi sarsıntılar olmadıkça jeopolitik sorunların piyasalara uzun vadeli etkisi olmaz. Ancak bu kez böyle bir sorunla karşı karşıyayız" değerlendirmesini yaptı.

BloombergHT'de yer alan habere göre Erdoes yaşanan bu durumun ne kadar etkili olacağını belirlemenin zor olduğunu ve önceki jeopolitik sorunlardan daha uzun soluklu olabileceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin beklentilerini de paylaşan uzman, para politikasının bir nebze savaşa bağlı olarak şekilleneceğini belirterek "Kimse faizlerin ne kadar yükseleceğini bilmiyor ancak ekonomiye devasa miktarda para pompalandığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.