Fob Nedir? Fob Teslim Şekli Ne Anlama Gelir?

FOB, yalnızca deniz taşımacılığı sektöründe kullanılmakta olan teslim şekillerinden biridir. Free on Board anlamına gelmektedir.



FOB Nedir?



FOB teriminin açılımı Free on Board'dur. Aynı zamanda gemi güvertesinde teslim ya da küpeştede teslim olarak da bilinmektedir. FOB, malı tedarik edecek olan firmanın ya da kişinin, tedarik ettiği malı nakliye yapacağı geminin güvertesine taşıdığı ana kadar olan tüm sorumluluğunu belirtir. Tedarikçinin malın alınacağı yerden limana geçen tüm sürede yaptığı tüm masraflar, liman ve gümrük masrafları da yine tedarikçi firma ya da kişiye aittir. Malzeme nakliye olunacak gemiye taşındıktan sonraki tüm masraflar ve sorumluluklar ise tamamen müşteriye aittir.



FOB Teslim Şekli Ne Anlama Gelir?



FOB, aynı zamanda gemi güvertesine masrafsız teslim anlamına da gelmektedir. Yalnızca deniz taşımacılığı sektöründe kullanılan bir terimdir. Bu sektörde tanımlanmış olan toplamda 11 adet teslim şekli bulunmaktadır. FOB da bu teslim şekillerinden biridir. FOB teslim şekli uygulanacağı zaman, bu, tedarikçi firmanın tedarik ettiği ürünü gemi güvertesine taşıyana dek tüm masrafların ve sorumluluğun kendisine ait olacağı anlamına gelir. Burada her türlü taşıma ve yükleme organizasyonu tamamen tedarikçiye aittir.



FOB teriminin ne olduğunu kısaca özetlemek gerekirse, FOB teslim şeklinde tedarikçinin malı güverteye koyduğu ana kadar olan tüm sorumluluklar ve masraflar tedarikçiye ait olurken, mallar gemi güvertesine indikten sonraki tüm sorumluluklar ve masraflar da alıcıya aittir.



FOB Teslim Şekli Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Aslında deniz taşımacılığındaki teslim şekilleri 13 adetti. Fakat 2010 yılında yapılan bir düzenlemeyle teslim şekilleri 11'e düşürüldü.

Tüm teslim şekilleri, bir bölgenin adı ile birlikte anılmaktadır. Örneğin FOB İzmir, EXW Denizli, CFR Hamburg gibi.

Firmanız ya da şahsınız adına bir fiyat belirlerken, tüm taşıma şekillerine hakim olmanız ve fiyatları nasıl hesaplayacağınızı bilmeniz gereklidir.

FOB'dan sonra ihracat alanında en çok kullanılan teslim şekli CIF olarak karşımıza çıkar.

Yaşanan tüm sorunların kısa sürede giderilebilmesi içi, iki tarafın da tüm hak ve sorumluluklarını bilmesi gerekmektedir.