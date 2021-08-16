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FOMC tutanakları dolarda yükseliş getirebilir

MUFG Bank tarafından hazırlanan raporda, çarşamba günü açıklanacak FOMC tutanaklarının ardından dolarda yükseliş yaşanabileceği belirtildi.

16.08.2021 - 14:22 | | Foreks
FOMC tutanakları dolarda yükseliş getirebilir

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, son 1 yıllık dönemde FOMC tutanaklarının açıklanmasının ardından yaşanan ılımlı yükselişe dikkat çekildi.

Değerlendirmede Fed'in tutanaklarda varlık alımlarının azaltılmasına yakın olunduğu sinyali vermesi halinde ise dolarda yükselişin kayda değer oranda olabileceği yorumunda bulunuldu.

MUFG'tan yapılan açıklamada, "Yaz aylarında görülen hacimsiz işlemler açısından temel risk Fed'in varlık alımlarını azaltma mesajı olabilir" ifadeleri kullanıldı.

FOMC tutanakları çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.

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