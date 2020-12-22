Fonlama Nedir? Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) Ne Anlama Gelir?

Kitlesel fonlama; genelde erişilebilirlik kolaylığı ile daha fazla kişiye ulaşma girişimciliği artırma gibi faydaları nedeniyle girişimciler aracılığıyla tercih edilmektedir.



Fonlama Nedir?



Fonlama, günümüzde ekonomi jargonunda var olan öz kaynakları kullanarak kaynaklar sağlama metodu olmaktadır. Senet ihraç edilmesi ile şirketler, borç alarak ve ya öz kaynaklarını kullanıp kendilerine kaynak sağlarlar.



Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) Ne Anlama Gelir?



Kitlesel fonlama, herhangi bir girişimi finanse edebilmek için çok fazla sayıda kişiden az sayıda sermayenin bağış yolu ile toplanması ve de kullanılmasıdır. Crowdfunding sisteminde yatırımcıları ve ya girişimcileri bir araya getirmek amacı ile sosyal medya ve ya crowdfunding web siteleri kullanılmaktadır.



Fikirlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler ancak bu nedenle çekirdek sermayesi ve ya öz kaynakları yetersiz kalmakta olan girişimcilerin karşılaştığı zorlukların en başında doğal olarak bir finansman kaynağını yaratmak ya da projesine yatırımcı bulmak gelmektedir. Günümüzde kişiler fikirlerini fonlamaya yönelik pek çok kaynak bulsa da, son dönemlerin yeni yatırım trendleri crowdfunding sistemine göz atmalıdır.



Dünyada ve ya ülkemizde son zamanlarda hızla yaygınlaşmış önemli olan bir fonlama sistemi kitle fonlaması, basit hali ile bir proje ve ya girişimin bir grup tarafından internet aracılığı ile birlikte finanse edilmesidir.



Kitlesel Fonlamanın Özellikleri Nelerdir?



Çoğu ülkede günümüzde yeni kurulan bir işletmeye kimin katkıda bulunabileceği ve kaynak sağlayabileceği konusunda bir takım kısıtlamalar uygulanır.



Crowdfunding sistemde özellikler;

Girişimcilere yatırımlar yapmak isteyenlerden yüz binlerce dolar toplama şansı yaratmaktadır.

Yatırımcılar, pek çok proje arasından bir seçim yapabilme şansı bulur.

10 dolar gibi az miktarlardan yüksek miktarlara yatırım yapabilir.

Ayrıca kitlesel fonlamada toplanan fonların belirli bir yüzdesi komisyon olarak alınır ve gelir elde edilir.