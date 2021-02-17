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17.02.2021 - 14:31 | | AA

Ford 1 milyar dolar yatırım yapacak

Merkezi ABD'de bulunan otomobil üreticisi Ford, Almanya'nın Köln kentindeki fabrikasını elektrikli araç üretim tesisine dönüştürmek için 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Ford 1 milyar dolar yatırım yapacak
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Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin, gelecek yıllarda tamamen elektrikli araçlar sağlama taahhüdünün bir parçası olarak Köln'deki fabrikaya 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı bildirildi.

Köln'deki fabrikanın yenilenerek elektrikli araç üretimine odaklanan bir tesise dönüştüreceği aktarılan açıklamada, Avrupalı müşteriler için ilk elektrikli binek otomobillerin 2023'te üretim bandından inmeye başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin Avrupa'daki tüm binek araç yelpazesinin 2026 ortasına kadar sıfır emisyonlu, tamamen elektrikli veya plug-in hibrit olacağı, 2030'a kadar ise tamamen elektrikli sisteme geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Ford, geçen yılın son çeyreğinde, 2025'e kadar elektrikli araçlara 22 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.

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