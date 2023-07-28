Ford Motor beklentilerin üzerinde kar elde etti

Ford Motor'un gelirleri de yüzde 11,9 artışla 42,43 milyar dolara yükselerek, 40,38 milyar dolar olan beklentileri aştı.

İkinci çeyrekte net kar 1,92 milyar dolar olurken, hissedarlara dağıtılabilir hisse başına kar yüzde 194 artarak 0,47 dolar oldu.

Ford Motor, 2023 yılının tamamı için faiz ve vergi öncesi kar beklentisini 9-11 milyar dolardan 11-12 milyar dolar aralığına çıkardı.