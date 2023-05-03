Ford Motor ilk çeyrekte cirosunu artırdı

İlk çeyrekte ciro geçen yılın aynı dönemindeki 34,5 milyar dolardan 41,5 milyar dolara yükseldi. Net kar ise 1,8 milyar dolar, hisse başına 44 cent oldu. Geçen yılın aynı döneminde 3,1 milyar dolar, hisse başına 78 cent zarar oluşmuştu.

Tek seferlik kalemler çıkarıldığında hisse başına kar 38 centten 63 cente çıktı. Analistler ise 41 cent kar bekliyordu.

Ford Blue, Ford Model e ve Ford Pro bölümlerinin sonuçlarını ayrı ayrı da açıklayan Ford Motor, Ford Model e bölümünün satılan elektrikli araç başına 60 bin dolar zarar ettiğini, içten yanmalı motor bölümü Ford Blue'nin araç başına 3 bin 715 dolar kar sağladığını ve ticari araç bölümü Ford Pro'nun araç başına 4 bin 53 dolar kar ettiğini duyurdu.