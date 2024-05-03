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Uzmanpara Ford Motor'un ABD'de satışları azaldı
Haberler Uzmanpara Ford Motor'un ABD'de satışları azaldı

Ford Motor'un ABD'de satışları azaldı

Ford Motor, Nisan ayında ABD satışlarının hafifçe düştüğünü ancak hibrit ve kamyon satışlarının güçlenmeye devam ettiğini bildirdi.

03.05.2024 - 09:11 | | Foreks Haber
Ford Motor'un ABD'de satışları azaldı

Ford, Nisan ayında bir gün daha az satış günü olmasının da etkisiyle geçen yıla kıyasla %2,4 düşüşle 178.588 araç sattı. Bununla birlikte, Ford satışları yıl için hala %4,2 artmış durumda. Ford'un hibrit satışları, Maverick pikap ve tamamen yeni F-150 hibritin büyük sevkiyatları sayesinde bir yıl öncesine göre %60 artarak yaklaşık 18 bin adede ulaştı.

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Ford'un ürün geliştirme, operasyonlar ve kaliteden sorumlu başkan yardımcısı Jim Baumbick, Yahoo Finance'a yaptığı açıklamada, "Yeni F-150 hibritin satışları %93,6 artışla yeni bir aylık satış rekoru kırdı ve F-150 hibriti bu ay Amerika'nın 1 numaralı tam boyutlu hibrit pikabı yaptı" dedi.

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