Ford Motor'un ABD'de satışları azaldı

Ford, Nisan ayında bir gün daha az satış günü olmasının da etkisiyle geçen yıla kıyasla %2,4 düşüşle 178.588 araç sattı. Bununla birlikte, Ford satışları yıl için hala %4,2 artmış durumda. Ford'un hibrit satışları, Maverick pikap ve tamamen yeni F-150 hibritin büyük sevkiyatları sayesinde bir yıl öncesine göre %60 artarak yaklaşık 18 bin adede ulaştı.

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Ford'un ürün geliştirme, operasyonlar ve kaliteden sorumlu başkan yardımcısı Jim Baumbick, Yahoo Finance'a yaptığı açıklamada, "Yeni F-150 hibritin satışları %93,6 artışla yeni bir aylık satış rekoru kırdı ve F-150 hibriti bu ay Amerika'nın 1 numaralı tam boyutlu hibrit pikabı yaptı" dedi.