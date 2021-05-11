Otomotiv sektÃ¶rÃ¼nde yaÅŸanan mikroÃ§ip tedarik sorunu dalga dalga yayÄ±lÄ±yor.ÂFord Otosan'dan konuyla ilgili KAP'a yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

14 Nisan 2021 tarihli Ã¶zel durum aÃ§Ä±klamamÄ±zda, yarÄ± iletken tedarikinde yaÅŸanan kÃ¼resel sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n devam etmesinin yanÄ±nda, Japonya'daki deprem ve yangÄ±nÄ±n neden olduÄŸu yarÄ± iletken malzemelerde yaÅŸanan ilave tedarik sorunlarÄ± nedeniyle, GÃ¶lcÃ¼k FabrikamÄ±zda her yÄ±l yaz aylarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z planlÄ± rutin duruÅŸumuzun Ã¶ne Ã§ekilerek 19 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasÄ±nda Ã¼retime ara verilmesine karar verildiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Ana ortaÄŸÄ±mÄ±z Ford Motor Company'nin aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemler ve ÅŸirketimizin tedarikÃ§ileri ile yaptÄ±ÄŸÄ± planlamalar sonucunda, Ã¼retime bir hafta Ã¶nce baÅŸlanmasÄ±na imkan saÄŸlanmÄ±ÅŸ olup, GÃ¶lcÃ¼k FabrikasÄ±nda Ã¼retime 7 Haziran tarihinde baÅŸlanacaktÄ±r.

DiÄŸer taraftan, yarÄ± iletken tedarikinde yaÅŸanan sorunlarÄ±n Ford Trucks iÅŸ kolumuzu etkilemesi sonucunda, yÄ±llÄ±k bazda bir Ã¼retim kaybÄ± yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in, EskiÅŸehir FabrikamÄ±zda her yÄ±l yaz aylarÄ±nda planlÄ± bakÄ±m amacÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z rutin duruÅŸumuzun Ã¶ne Ã§ekilmesine ve EskiÅŸehir Motor FabrikamÄ±zda 31 MayÄ±s - 14 Haziran, EskiÅŸehir Kamyon FabrikamÄ±zda ise 31 MayÄ±s â€“ 17 Haziran tarihleri arasÄ±nda Ã¼retime ara verilmesine karar verilmiÅŸtir. YenikÃ¶y FabrikamÄ±zda ise Ã¼retime devam edilecektir.

Yaz aylarÄ±ndaki rutin duruÅŸ dÃ¶neminde faaliyete ara verilmemesi ve izleyen aylarda Ã¼retim temposundaki artÄ±ÅŸ sayesinde, Ã¼retime ara verilmesinden kaynaklanan Ã¼retim kaybÄ± etkisinin azaltÄ±lmasÄ±; bu kapsamda kamuya aÃ§Ä±klanan 2021 yÄ±lÄ± toplam Ã¼retim ve satÄ±ÅŸ adet tahminlerimizin aÃ§Ä±klanan sÄ±nÄ±rlarÄ±n iÃ§inde kalmasÄ± beklenmektedir.