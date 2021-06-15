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Fosil yakıtların tüketimdeki payı değişmedi

Dünyada geçen yıl devreye alınan yenilenebilir enerji kapasitesi bir önceki yıla göre yüzde 30 artışla 256 gigavat seviyesinde gerçekleşirken, fosil yakıtların toplam enerji tüketimindeki payı yüzde 80 ile 10 yıl önceki seviyesiyle aynı kaldı.

15.06.2021 - 10:02 | | AA
Fosil yakıtların tüketimdeki payı değişmedi

21. Yüzyıl Yenilenebilir Enerji Politikaları Organizasyonunun (REN21) "2021 Yenilenebilir Enerji Küresel Durum Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle enerji talebinde tarihi düşüş görüldü. Buna rağmen, G20 ülkeleri yenilenebilir enerji hedeflerini tutturamadı. Bu ülkelerden 15'inin temiz enerji hedefi bulunmazken, 5'i hedeflerine yaklaştı.

Geçen yıl dünyada devreye alınan yeni elektrik kapasitesinin yaklaşık tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Bu dönemde devreye giren yenilenebilir enerji kapasitesi bir önceki yıla göre yüzde 30 artışla 256 gigavat olarak hesaplandı.

Yenilenebilir enerji santrali inşa etmek Çin, Avrupa Birliği, Hindistan ve ABD olmak üzere dünyanın birçok yerinde mevcut kömür yakıtlı santralleri işletmekten daha ucuz hale geldi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesindeki ve elektrik üretimindeki pay artışı, elektrik üretimi haricindeki diğer sektörlere aynı şekilde yansımadı.

Fosil yakıtların küresel enerji tüketimindeki payı yüzde 80 ile 10 yıl önceki seviyeyle neredeyse aynı kaldı.

Yenilenebilir enerjinin sağlık, iklim ve istihdam yaratma konusundaki faydalarına işaret edilen rapora göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan kalkınma planları fosil yakıtlara yenilenebilir enerjiden 6 kat fazla kaynak sağladı. 

Yenilenebilir enerjinin tüm ekonomik aktivitelerde bir performans kriteri olarak belirlenmesi çağrısında bulunan raporda, iklim değişikliğini önlemek için konulan hedefler ve uygulamalar arasındaki boşluğun giderek büyüdüğü, daha hızlı aksiyon alınmaması durumunda fırsat penceresinin kapandığı uyarısında bulunuldu.

"Yenilenebilir enerji ekonomik aktivitelerde performans göstergesi olmalı"

REN21 Direktörü Rana Adib, rapora ilişkin değerlendirmesinde, fosil yakıtların nihai enerji tüketimindeki payının değişmediğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"İklim değişikliğiyle mücadele için son 10 yılda verilen vaatlerin boş sözlerden ibaret olduğu acı gerçeğine uyanıyoruz. Fosil yakıtları devreden çıkarmak ve yenilenebilir enerjiyi yeni norm haline getirmek alabileceğimiz en güçlü aksiyon. Hükümetler sadece yenilenebilir kaynaklarını desteklememeli aynı zamanda fosil yakıt kapasitesini de devreden çıkarmalı. Yenilenebilir enerjinin her ekonomik aktivitede bir performans göstergesi olarak belirlenmesi bu kaynakların hızlanması için iyi bir yol. Bu yüzden, her bakanlık fosil yakıtlardan çıkarak yenilenebilir enerjiye geçiş için kısa ve uzun vadeli planlar belirlemeli."

İklim Eylem Ağı Danışmanı Stephan Singer ise hükümetlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolüne işaret ederek, "Ne yazık ki salgından alınan acı ders, çoğu hükümetin karbon kirliliğini azaltmak ve fosil yakıtların direncini kırmak için bu eşsiz fırsatı kullanmadığı oldu. Hükümetler için önemli olan kar, ne iklim ne de halk sağlığı." değerlendirmesinde bulundu.

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