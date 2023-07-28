Fransa ekonomisi büyüdü

Fransa ekonomisi ikinci çeyrekte iç talepteki düşüşe rağmen büyümeyi başardı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyümede dış ticaretteki toparlanma etkili oldu.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ilk kez ihracatın GSYH büyümesine hanehalkı tüketiminden daha fazla katkı yaptığını vurguladı.

Fransa ekonomisi son 12 ayda yüzde 0,9 oranında büyüdü. Fransa Merkez Bankası'nın haziran ayında açıkladığı son tahminlere göre ekonominin bu yıl yüzde 0,7 büyümesi bekleniyor. 2022 yılında ekonomi yüzde 2,5 büyümüştü.