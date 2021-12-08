'Fransa'da büyüme yüzde 6.7'ye ulaşacak'
Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi François Villeroy de Galhau, Fransa ekonomisinde büyümenin bu yıl yüzde 6.7'ye ulaşmasını beklediğini söyledi.
08.12.2021 - 10:52 |
Covid-19'un yeni varyantı Omicron'un ekonomik görünüm üzerinde çok fazla bir etkisi olduğunun görülmediğini belirten Villeroy, "Fransa'da büyüme güçlü olmaya devam ediyor. Büyüme bu yıl yüzde 6.7 olacak" diye konuştu.
Villeroy, Fransa'da enflasyonun gelecek yıl gerileyeceğini öngördüklerini ve 2022 sonunda yüzde 2'nin altında olmasının muhtemel olduğunu da vurguladı.