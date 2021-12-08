'Fransa'da büyüme yüzde 6.7'ye ulaşacak'

Covid-19'un yeni varyantı Omicron'un ekonomik görünüm üzerinde çok fazla bir etkisi olduğunun görülmediğini belirten Villeroy, "Fransa'da büyüme güçlü olmaya devam ediyor. Büyüme bu yıl yüzde 6.7 olacak" diye konuştu.

Villeroy, Fransa'da enflasyonun gelecek yıl gerileyeceğini öngördüklerini ve 2022 sonunda yüzde 2'nin altında olmasının muhtemel olduğunu da vurguladı.