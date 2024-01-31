Fransa'da enflasyon 2 yılın dibinde

Fransa Ulusal İstatistik Kurumu tarafından açıklanan öncü rakamlara göre tüketici fiyat endeksi aralık ayındaki yüzde 3,7'den ocak ayında yıllık bazda 3,1'e geriledi. Piyasalarda beklenti artış hızının yüzde 3,4'e ineceği yönündeydi.

Haberin Devamı

Böylece enflasyon 2022 yılı Ocak ayında görülen yüzde 2,9 seviyesinin ardından en düşük noktaya geldi.

Enflasyondaki düşüş aralık ayında genel fiyatlarda artışa yol açan enerji fiyatlarında durulmanın yanı sıra gıda ve imalat malları fiyatlarından da kaynaklandı.

Enflasyonun bir diğer önemli unsuru olan hizmet fiyatları ise bir miktar ivme kazandı. Pantheon Macroeconomics'in Kıdemli Avrupa Ekonomisti Melanie Debono bir notunda bunun "bu bileşende devam eden yapışkanlığa" işaret ettiğini ve ağırlığının arttığını söyledi.

Debono, Fransa ve İspanya'ya ilişkin rakamların, Euro Bölgesi enflasyonunun ocak ayında yüzde 2,4'e düşmesine işaret ettiğini belirtti.

Fransa'da aylık bazda tüketici fiyatlarında yüzde 0,2 düşüş görüldü. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 0,1 artan fiyatların, aynı seviyede yükseleceği yönündeydi.