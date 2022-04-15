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Fransa'da enflasyon 36 yılın en yükseğinde

Fransa’da mart ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 4.5'e çıktı. Ülkede 1986 yılından bu yana en yüksek enflasyon oranına ulaşıldı.

15.04.2022 - 13:22 |
Fransa'da enflasyon 36 yılın en yükseğinde

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (İNSEE) mart ayında yıllık enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre ülkede enflasyon oranının bir ayda yüzde 1.4, bir yılda ise yüzde 4.5 oranında yükselmesiyle 1986 yılından bu yana görülmeyen bir enflasyon oranına ulaşıldı.

İNSEE’ye göre enflasyondaki bu artış enerji fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı. Enerji fiyatları bir yılda yüzde 29.2 oranında artarken, petrolden üretilen ürünler ise yüzde 43.5 yükseldi. Gıdadaki fiyat artışı yüzde 2.9, taze ürünlerdeki yükseliş ise yüzde 7.6 oldu. Mamul ürünler yüzde 2.1 arttı.

Avrupa Birliği uyumlu Avrupa düzeyinde fiyat seviyelerinin karşılaştırılmasını sağlayan uyumlaştırılmış fiyat endeksinden hesaplanan enflasyon oranı ise yüzde 5.1'e yükseldi.

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