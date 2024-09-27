Fransa'da enflasyon geriledi

Fransa İstatistik Bürosu (INSEE) tarafından yapılan açılamaya göre tüketici fiyatları öncü verilerle, Euro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisinde Eylül ayında yıllık bazda %1,2 oldu ve Ağustos ayındaki %1,8'den keskin bir şekilde geriledi. Piyasa beklentisi enflasyonun %1,63 olacağı yönündeydi.

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Böylece enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hedeflediği %2 seviyesinin altına üst üste ikinci ayda da inmiş oldu.

Fransa'nın enflasyon oranı, enerji fiyatlarındaki oynaklığın yol açtığı aylık engellerden bağımsız olarak daha düşük bir seviyede normalleşiyor.

AB uyumlu standartlarına göre yıllık enflasyon %1,5 seviyesinde geldi ve Ağustos ayındaki %2,2'den benzer şekilde keskin bir düşüş gösterdi.

Bu yıl enflasyonda olası bir canlanma konusunda endişe duyan oran belirleyiciler için önemli bir odak noktası olan hizmet fiyatları, bir ay önceki %3,0'dan düşerek %2,5 oldu. Enerji fiyatları yıllık bazda %3'ten fazla düştü ve gıda fiyatları sadece %0,5 daha yüksek geldi. Aylık bazda tüketici fiyatları iki ölçümle de %1,2 düşüş gösterdi.