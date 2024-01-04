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Fransa'da enflasyon hızlandı

Fransa'da enflasyon hizmet fiyatlarının daha hızlı artması ve hükümetin hanehalkına verdiği desteği azaltmasının ardından enerji maliyetlerinin artmasıyla yükseldi.

04.01.2024 - 12:03 | | Foreks Haber
Fransa'da enflasyon hızlandı

Fransa'da aralık ayında yıllık enflasyon %4,1 ile kasım ayındaki %3,9'luk oranın üzerinde gerçekleşti.  
 
Fransa'da enerji fiyatları aralık ayında %5,6 yükseldi. Bir önceki ay artış yüzde 3,1 olmuştu, 
 
Hizmet enflasyonundaki hızlanma çekirdek, yurt içi fiyat baskılarının daha iyi bir göstergesi olduğu için politika yapıcılar için daha fazla endişe kaynağı olacaktır. 

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Fransa ulusal istatistik ajansı Insee, yılın son ayında esas olarak ulaştırma sektörüne bağlı olarak hizmet enflasyonunun 3,1'e yükseldiğini söyledi. 

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