Fransa'da enflasyon hızlandı
Fransa'da enflasyon hizmet fiyatlarının daha hızlı artması ve hükümetin hanehalkına verdiği desteği azaltmasının ardından enerji maliyetlerinin artmasıyla yükseldi.
04.01.2024 - 12:03 | | Foreks Haber
Fransa'da aralık ayında yıllık enflasyon %4,1 ile kasım ayındaki %3,9'luk oranın üzerinde gerçekleşti.
Fransa'da enerji fiyatları aralık ayında %5,6 yükseldi. Bir önceki ay artış yüzde 3,1 olmuştu,
Hizmet enflasyonundaki hızlanma çekirdek, yurt içi fiyat baskılarının daha iyi bir göstergesi olduğu için politika yapıcılar için daha fazla endişe kaynağı olacaktır.
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Fransa ulusal istatistik ajansı Insee, yılın son ayında esas olarak ulaştırma sektörüne bağlı olarak hizmet enflasyonunun 3,1'e yükseldiğini söyledi.