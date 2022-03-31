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Fransa'da enflasyon rekor kırdı

Euro Bölgesi’nin en büyük ikinci ekonomisi Fransa’da enflasyon mart ayında da yükselişini sürdürerek rekor kırdı.

31.03.2022 - 11:46 |
Fransa'da enflasyon rekor kırdı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin etkisiyle Fransa'da Avrupa Birliği (AB) uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 5.1 arttı. Bu oran serinin tutulmaya başladığı 1997 yılından beri en yüksek seviye oldu. Piyasa tahmini ise tüketici fiyatlarının yıllık 4.9 oranında artacağı yönündeydi.

Enflasyon aylık bazda da yüzde 1.6 yükseldi. Fiyat artışlarına enerji, gıda ve hizmet sektörü en büyük katkıyı verdi. Yaşam maliyetlerindeki artış, 2. kez seçilmek için seçim kampanyasını başlatan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için zorluk teşkil ediyor. Hükümet enflasyonla mücadele için elektrik ve doğal gaz yardımlarını da içeren 25 milyar euro değerinde bir paket açıklamıştı.

BloombergHT'de yer alan habere göre enflasyondaki yükseliş, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) rekor düşük seviyelerdeki faizleri artırması için baskının artmasına neden oluyor. Bazı yetkililer bir veya daha fazla faiz artışı gerektiğini belirtirken ECB Başkanı Christine Lagarde riskler nedeniyle kademeli faiz artışlarından yana olduğunu ifade ediyor.

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