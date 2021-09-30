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Fransa’da enflasyon son 10 yılın en yükseğinde

Fransa’da ağustosta yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarının etkisiyle eylülde yüzde 2,7'ye çıkarak, Aralık 2011’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

30.09.2021 - 14:04 | | AA
Fransa’da enflasyon son 10 yılın en yükseğinde

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE) ülkede fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta yüzde 2,4 olan AB uyumlu yıllık enflasyon, eylülde yüzde 2,7’ye çıkarak, son 10 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Enflasyona ilişkin beklenti eylülde yüzde 2,8'e yükselmesi yönündeydi.

Avrupa’da birçok ülkede olduğu gibi Fransa’da da enerji ürünleri fiyatlarının keskin artışı enflasyonun yükselmesine neden oluyor.

Ülkede enerji fiyatları eylülde yıllık yüzde 14,4 arttı.

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