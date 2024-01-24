Fransa'da hizmet sektörü aktivitesi geriledi

S&P Global tarafından derlenen HCOB Fransa flaş Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocak ayında 45,0 puan ile 45,4 puanlık beklentinin altında kaldı.

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Ocak ayında imalat PMI ise 42,5 puan olan beklentileri aşarak 43,2 puana toparlandı ancak, 50 puan olan başa baş seviyesinin altında kalmayı sürdürerek daralmaya işaret etti.

Hizmet ve imalat sektörlerinden gelen verileri birleştiren ayrı bileşik PMI da 44.2 ile son dört ayın en düşük değerini aldı. Beklenti, aralık ayındaki 44,8 puandan 45,2 puana yükseleceği yönündeydi.