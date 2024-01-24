Ifo, Almanya için büyüme tahminini düşürdü

Enstitü, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin bu yıl aralık ayı ortasında tahmin ettiği %0,9 yerine %0,7 oranında büyümesini bekliyor. Eylül ayında ise %1.4'lük bir büyüme bekleniyordu. Almanya ekonomisi 2023 yılında %0,3 oranında küçülmüştü.

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Anayasa Mahkemesi'nin kasım ayında aldığı karar, hükümeti 2024 bütçesini yeni gereklilikleri karşılayacak şekilde yenilemeye ve aynı zamanda koalisyon arasında uzlaşma sağlamaya zorladı.

Ifo, aralık ayında tahminlerini hazırlarken harcamaların ne ölçüde kısılacağının ya da vergilerin ne ölçüde artırılacağının belirsiz olduğunu ve temel tahminlerinin planlanan tüm mali politika önlemlerinin uygulanacağını varsaydığını söyledi.