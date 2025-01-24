Fransa'da hizmet sektörü daraldı

S&P Global tarafından yayınlanan ve yakından takip edilen iş anketine göre öncü verilerle HCOB hizmetler satın alma yöneticileri (PMI) İş Aktivite Endeksi, analistlerin 49,5 beklentisi ve büyümeyi gösteren 50,0 eşiğinin altında kalarak Aralık ayındaki 49,3'ten 48,9'a geriledi.

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İmalat faaliyet endeksi ise 42,2 olan tahmini aşarak 41,9'dan 45,3'e yükseldi. Fransız özel sektörünü daha geniş kapsamlı yansıtan bileşik PMI Çıktı Endeksi 47,5'ten 48,3'e çıktı. Piyasa beklentisi endeksin 47,7 seviyesine geleceği yönündeydi. Ankete katılan işletmeler ayrıca Ekim 2020'den bu yana en hızlı işten çıkarmayı kaydetti.