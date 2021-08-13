Fransa'da işsizlik oranı geriledi

Fransa İstatistik Bürosu'ndan (Insee) yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı 2.çeyrek dönemde anakaradaki büyük şehirler için hesaplanan işsizlik oranı (Mayotte Adası Hariç) yüzde 8,1'den yüzde 8'e geriledi. Piyasa beklentisi oranın yüzde 7,7'ye ineceği yönündeydi.

İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 16 bin düşüşle 2 milyon 386 bin oldu.

Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 8,3 olurken, kadınlarda yüzde 7,7 seviyesinde açıklandı.

İşsizlik oranı deniz aşırı bölgeler dahil edildiğinde yüzde 7,8 olarak kaldı.