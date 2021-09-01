Fransa'da otomobil pazarı daralıyor

Fransa Otomobil Platformu (PFA) verilerine göre, ülkede otomotiv pazarının Ocak-Ağustos 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 büyümesine karşın otomobil pazarındaki düşüş devam ediyor.

Fransa'da geçen ay trafiğe kaydedilen yeni araç sayısı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 15, Ağustos 2019'a göre de yüzde 31,8 düşerek 1970'lerden bu yana en düşük seviyesine geriledi.