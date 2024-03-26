FTX, Anthropic'teki payının üçte ikisini sattı

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki egemen varlık fonu Mubadala ile ilişkili bir birim olan ATIC Third International Investment Company LLC, FTX'in Anthropic'teki 500 milyon dolara yakın hissesini satın alacak.

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Jane Street, Fidelity Management and Research tarafından yönetilen bazı fonlar ve risk sermayesi şirketi HOF Capital de FTX ile yapılan 22 Mart tarihli bir anlaşmaya göre diğer 20 alıcıyla birlikte hisse satın alacak.

FTX, 2021 yılında Anthropic'e 500 milyon dolar yatırım yapmıştı. İflas mahkemesinin onayına tabi olan satışlar ilk olarak Wall Street Journal tarafından bildirildi.