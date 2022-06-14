G20 ülkeleri ilk çeyrekte büyüdü
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), G20 ülkelerinde 2022 yılının ilk çeyreğinde büyümenin bir önceki döneme göre yüzde 0,7 olduğunu açıkladı.
14.06.2022 - 13:37 |
OECD tarafından yayınlanan rapora göre 2021 yılı ilk çeyrekte büyüme yüzde 0,7, son çeyrekte ise yüzde 1,3 olmuştu.
G20 ülkelerinde aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 4,5 büyüme yaşandı. Bir önceki dönemin yıllık büyüme verisi de yüzde 4,5 olarak gerçekleşmişti.
G20 ülkelerini, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, İngiltere ve ABD oluşturuyor.