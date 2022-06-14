G20 ülkeleri ilk çeyrekte büyüdü

OECD tarafından yayınlanan rapora göre 2021 yılı ilk çeyrekte büyüme yüzde 0,7, son çeyrekte ise yüzde 1,3 olmuştu.

G20 ülkelerinde aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 4,5 büyüme yaşandı. Bir önceki dönemin yıllık büyüme verisi de yüzde 4,5 olarak gerçekleşmişti.

G20 ülkelerini, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, İngiltere ve ABD oluşturuyor.