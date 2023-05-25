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G20 ülkelerinin ihracatı yükseldi

G20 ülkelerinin ihracatı 2023 yılının ilk çeyreğinde iki çeyrek dönem sonra ilk kez artarken, ithalat üst üste üçüncü çeyrekte de geriledi.

25.05.2023 - 14:22 |
G20 ülkelerinin ihracatı yükseldi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan rapora göre 2023 yılı ilk çeyreğinde G20 ülkelerinin ihracatında yüzde 2,2 artış, ithalatında yüzde 1,2 düşüş yaşandı.

Bölgede ihracat 4 trilyon 687,5 milyar dolar, ithalat 4 trilyon 727,5 milyar dolar oldu. Bir önceki dönemde ihracat 4 trilyon 587,8 milyar dolar, ithalat 4 trilyon 784,1 milyar dolar seviyesindeydi. Böylece dış ticaret 40 milyar dolar açık verdi.

İhracatta artışın kısmen Çin'deki ekonomik aktivitenin canlanmasıyla olduğu belirtildi. İthalat ise enerji fiyatlarının yansıması olarak daraldı.

Hizmet sektöründe ihracat yüzde 2,4, ithalat yüzde 4,9 artış gösterdi.

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