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G7'den dijital para birimlerine ilişkin açıklama

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, merkez bankası dijital para birimlerinin merkez bankalarının parasal ve finansal istikrar hedeflerini yerine getirme kabiliyetine zarar vermemesi gerektiğini bildirdi.

14.10.2021 - 07:13 | | AA
G7'den dijital para birimlerine ilişkin açıklama

ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada’nın yer aldığı G7 ülkelerinin maliye bakanları ile merkez bankası başkanları, merkez bankası dijital para birimleri ve dijital ödemelere ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Dijital para ve ödemelerdeki inovasyonun önemli faydalar sağlama potansiyeli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ancak bunların önemli kamu politikası ve düzenleyici sorunları da gündeme getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, merkez bankası dijital para biriminin nakdi tamamlayabileceği, likit, güvenli bir uzlaşma varlığı ve ödemeler sistemi için bir çapa görevi göreceği belirtilerek, henüz hiçbir G7 ülkesinin merkez bankası dijital para birimi çıkarmaya yönelik karar almadığı ve potansiyel politika sonuçlarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinin devam edeceği bildirildi.

Merkez bankası dijital para biriminin şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve sağlam ekonomik yönetişim taahhütlerine dayanması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Herhangi bir merkez bankası dijital para birimi, merkez bankalarının parasal ve finansal istikrar hedeflerini yerine getirme kabiliyetini desteklemeli ve buna zarar vermemelidir." değerlendirmesine yer verildi. 

Açıklamada, merkez bankası dijital para birimi ekosisteminin güvenli ve siber saldırı, dolandırıcılık ve diğer operasyonel risklere karşı dayanıklı olması, yasa dışı finansman endişelerini ele alması ve enerji açısından verimli olması gerektiği ifade edildi. 

Merkez bankası dijital para biriminin ödeme seçeneklerinde seçim ve çeşitliliği teşvik eden açık, şeffaf ve rekabetçi bir ortamda faaliyet göstermesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, sınır ötesi ödemelerde uluslararası parasal ve finansal sisteme zararlı yayılmaları en aza indirmek için ortak sorumluluğun olduğu kaydedildi. 

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