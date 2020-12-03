Altın fiyatları yükselişe geçti

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından ise yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın güç topluyor. Gerekli onayı alıp almayacağı şimdilik belli olmasa da ABD’de mali teşvik için 908 milyar dolarlık yeni bir önerinin yapılması ve Demokratlardan gelen destekleyici açıklamalar değerli metallerin aradığı desteği bulmasını sağladı.