UZMANPARA
• 03 Aralık 2020 - 09:17 • Son Güncelleme:
Altın fiyatları yükselişe geçti
Haftaya ekonomik toparlanmaya ilişkin işaretler doğrultusunda satıcılı bir başlangıç yapan ons altın, doların küresel bazda değer kaybetmesi ile yönünü yukarı çevirdi. Gram altın güne 463 TL seviyesinde başlarken çeyrek altın 750 TL seviyesinde işlem görüyor. İşte piyasalarda son durum...
UZMANPARA
• 03 Aralık 2020 - 09:17 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 463 liradan, çeyrek altın 750 liradan, Cumhuriyet altını da 3,085 liradan işlem görüyor.
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Gedik Forex tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın bu hafta 1760 dolar seviyesine kadar düşüşün ardından buradan aldığı destekle yeniden 1800 dolar seviyesinin üzerine doğru yükselmiş durumda. ABD'de teşvik paketine dair umut verici gelişmelerin olması, doların gevşemesine neden olurken, altının da yukarı yönde hareketini destekledi.
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ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından ise yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın güç topluyor. Gerekli onayı alıp almayacağı şimdilik belli olmasa da ABD’de mali teşvik için 908 milyar dolarlık yeni bir önerinin yapılması ve Demokratlardan gelen destekleyici açıklamalar değerli metallerin aradığı desteği bulmasını sağladı.
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